  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:39:19 -
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Toptaş Mahallesi Toptaş Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 22 arazöz, 3 dozer, 1 ambifik uçak ve 60 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı