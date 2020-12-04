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Aktüel GÜNCELLEME - Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı

Gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı - GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLEN SİLAH SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖRÜNTÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:12:51 -
GÜNCELLEME - Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı

ANKARA (AA) - Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin atık toplama ihalelerine katılanlardan para istedikleri ve vermeyenleri silahla yaraladıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüphelilerin, kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un elebaşlığı yaptığı suç örgütünün üyeleri olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 27 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek, senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

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