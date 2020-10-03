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Aktüel GÜNCELLEME - Amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:55:02 -
GÜNCELLEME - Amcasının oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, amca oğlunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı.

Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta, Seyfettin G. (23) ile amca oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Seyfettin G, Zeynel Abidin G'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynel Abidin G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zeynel Abidin G'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Amca oğullarının kavgası sırasında başından taş ile yaralandığı belirlenen Seyfettin G'nin annesi Bedia G'nin de aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

4 kişinin gözaltına alındığı olayda Seyfettin G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 kişiden biri emniyetteki ifadesinin ardından, iki kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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