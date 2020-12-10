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Aktüel GÜNCELLEME - Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi

Arkas Holding Hukuk Müşaviri ve Risk Direktörü Vural Ocalı: - "Arkas bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere en ince noktasına kadar uymuş olup, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmamıştır" ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK AŞ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:25:07 -
GÜNCELLEME - Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi

İZMİR (AA) - Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıdığı sırada Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranan "Roselina-A" isimli Türk gemisi, İzmir Limanı'na yanaştı.

İstanbul'dan Libya'ya hareket ettikten sonra 23 Kasım'da İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından hukuka aykırı şekilde durdurulan Türk konteyner gemisi, olayın ardından devam ettiği sefer programı kapsamında Libya'nın Misrata Limanı'ndan İzmir'e geldi.

Sabah İzmir Limanı'na demirleyen gemide, konteyner boşaltma ve yükleme işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

- Arkas'tan açıklama

Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, firmaya ait geminin, 22 Kasım'da Libya açıklarında ticari seferi sırasında, İrini Operasyonu kapsamında oluşturulan görev gücüne ait bir Alman gemisinden gelen askerlerce gemide ve taşınan bir kısım konteynerlerde silahlı bir şekilde aramaya maruz kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama yapan ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrılmasını takiben 23 Kasım itibarı ile normal seyrine kaldığı yerden devam eden Roseline-A gemisi bugün İzmir Limanı'na yanaştı. Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı. İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak gemiyi ziyaret ederek Bakanlık adına da geçmiş olsun dileklerini iletti."

- "Yaşanan olayda devletimiz başından beri yanımızda oldu"

Açıklamada Arkas Holding Hukuk Müşaviri ve Risk Direktörü Vural Ocalı'nın şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Arkas bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere en ince noktasına kadar uymuş olup, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmamıştır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalarak endişelenen ve üzülen mürettebatımızın, uluslararası denizlerde sahip oldukları deneyim ile gemimiz ticari rotasını tamamlamıştır ve seferlerine devam etmektedir. Yaşanan olayda devletimiz en başından beri yanımızda olmuş, konu başta T.C Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız tüm yetkili mercileri ile olayı yakından takip etmiş ve etmektedir."

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan "Roseline-A" gemisini Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurmuş, arama yapılan gemi seferine devam etmişti.

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