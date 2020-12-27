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Aktüel GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:08:54 -
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ilçede deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir olağandışı durum bildirilmedi." dedi.

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