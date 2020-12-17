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Aktüel GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "İlçemizde her herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" KAYMAKAM AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:52:40 -
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede olağan yaşamın devam ettiğini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"

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