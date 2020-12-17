GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "İlçemizde her herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" KAYMAKAM AÇIKLAMASI EKLENDİ
MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede olağan yaşamın devam ettiğini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"