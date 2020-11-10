GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki kayıp çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kendilerinden 16 gündür haber alınamayan çiftin cesetleri su kuyusunda bulundu.

Pınarlı köyünde hayvan otlatan Abdullah Korkmaz, köy girişine 500 metre mesafede bulunan ve kullanılmayan su kuyusundan koku geldiğini fark edince durumu muhtara bildirdi.

Köy muhtarı Kemal Yıldırım'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kuyuda, kayıp oldukları bildirilen Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'ın (64) cesetlerini buldu.

Cesetler olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin üzerleri taşla kapatılan cesetleri kuyudan çıkardığını söyledi. Yıldırım, "Taşlar kaldırıldığında cesetlerin ayaklarını ilk gördüğümde aynı zamanda komşumuz olan Cevdet Uysal'ı pantolonundan teşhis ettim." diye konuştu.

- "Kuyunun üzeri kapatılmış"

Cesetleri bulan çoban Abdullah Korkmaz da hayvanlarını otlatırken kullanılmayan su kuyusundan değişik bir koku geldiğini fark ettiğini söyledi.

Korkmaz, "Kuyunun başına oturuyormuşuz meğer. Kuyunun üzerine taşlar ve otlar yığılmış. Köyde de kayıp çift olunca hemen muhtarı aradım." dedi.

Muhtarın da jandarmaya haber verdiğini anlatan Korkmaz, "Jandarmadaki arkadaş elleriyle taşları temizledi. Koku daha fazla olunca 'Burada ceset var.' dediler. Pantolon, kayıp adamın pantolonuydu. Kuyu 1 yıldır kullanılmıyordu."

- Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile eşi Zeliha Uysal'dan (64) haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma ve AFAD ekipleri köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.