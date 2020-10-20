GÜNCELLEME - Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen 2'si muvazzaf, 2'si aktif görevdeki doktor ve 2'si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.



Afyonkarahisar, Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, muvazzaf S.A. ve H.K, doktor O.E.T. ile askeri okuldan ilişiği kesilen B.Y. gözaltına alındı.

Operasyonda adresinde bulunamayan doktor H.B.K de gün içerisinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Askeri okuldan ilişiği kesilen S.F'nin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Afyonkarahisar dışında gözaltına alınan zanlıların işlemleri için kentte getirileceği bildirildi.



