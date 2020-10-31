GÜNCELLEME - Adıyaman'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İmamağa Mahallesi'nde ikamet eden Y.S'nin (21) depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde gözaltına aldı.
Y.S. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.