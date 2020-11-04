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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:46:09 -
GÜNCELLEME - Adana'daki "maskeli" cinayet zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce otomobilinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve saldırı sırasında yüzünü kapatan maske kullandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da Civantayak Mahallesi'nde otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu Kadir Gerekli'nin (38) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu'nun kurduğu özel ekip, olayda kullanılan tüfeği önceki gün bir evin bahçesinde buldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.S.K. olduğunu belirlediği zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Kadir Gerekli, 1 Kasım'da evlenmeye hazırlandığı Z.A'nın Civantayak Mahallesi’ndeki ailesinin evine gitmiş, çıkışta maskeli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Gerekli, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilmişti.

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