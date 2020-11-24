GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 17 gözaltı
GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenledi.
Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı, bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.