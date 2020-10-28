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Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:47:06 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 2 ilde gençleri sosyal medyadan uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia edilenler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Hatay'da sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen kişiler ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adana'da 35, Hatay'da da 1 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırdıkları evleri arayan ekipler, sokak girişleri ve baskın yapılan evlerin damlarında da önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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