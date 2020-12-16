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Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

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Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:13:03 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Adana merkezli Kocaeli ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 3 Ekim'de etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinde ele geçirilen 2 örgütsel pusulada yapılan inceleme sonucu isimlerine ulaşılan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Ekipler, bir zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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