GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
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ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Adana merkezli Kocaeli ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.
Diyarbakır'da 3 Ekim'de etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinde ele geçirilen 2 örgütsel pusulada yapılan inceleme sonucu isimlerine ulaşılan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Ekipler, bir zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.