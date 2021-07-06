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Sağlık Güncel tablo açıklandı! Son 24 saatte 5 bin 229 yeni vaka
Sağlık

Güncel tablo açıklandı! Son 24 saatte 5 bin 229 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 37 kişi vefat etti, 5 bin 229 yeni vaka görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:40:00 - 2021-07-06 19:59:55
Güncel tablo açıklandı! Son 24 saatte 5 bin 229 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel korona tablosu açıklandı

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Toplam 54 milyon 541 bin 27 aşı yapıldı

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"Salgının seyri değişiyor"

Öte yandan, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, salgının seyrinin değiştiğine dikkati çekti.

Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin." açıklamasında bulundu.

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