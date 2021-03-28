Güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vakaları açıklıyor. Son dönemde vaka sayısındaki artış sebebiyle vatandaşlar güncel vaka ve vefat sayısını yakından takip ediliyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Güncel koronavirüs vaka sayısı | Türkiye'de kaç korona vakası var 28 Mart

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.