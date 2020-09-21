Ülke ve dünya gündeminden uzak kalmak istemeyenler gün içerisinde sık sık internette son dakika haberlerini takip ediyor. Son dakika haberlerine, dünyada yaşanan gelişmelere haber sitelerinden, uygulamalardan ve sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Peki, son dakika haberleri nereden okunur?

Güncel haberler

Güncel haberlerden, son dakika gelişmelerinden, Türkiye ve dünyadan haberlere yeniakit.com.tr adresinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit sosyal medya hesaplarından da son dakika haberlerine ulaşmanız mümkün.

Son dakika haberleri

Kaliteli ve güncel haberleri Yeni Akit internet sitesinin yanı sıra uygulamadan da ulaşabilirsiniz. Yeni Akit uygulamasını Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YENİ AKİT UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yerel haberler

Gündem haberleri kadar yerel haberler de internette sık sık araştırılıyor. Yerel basında yer alan haberlere internetten hızla ulaşabilirsiniz. Bunun için söz konusu şehrin yerel basın organlarının resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.

Türkiye haberleri

Pek çok internet sitesinden, sosyal medyadan ve haber sitesi uygulamalarından güncel haberlere, son dakika gelişmelerine, Türkiye ve dünyada yaşananlara ulaşabilirsiniz. Ancak sosyal medyada haber okumak için haber sitelerinin sayfalarına göz atmanız tavsiye edilir. Çünkü bazı sayfalar gündemi karıştırmak, insanları olumsuz etkilemek için yalan yanlış her şeyi habermiş gibi servis ediyor.

Dünyadan haberler

Günün haberleri | En güncel haberlere belirttiğimiz gibi sitemizden ulaşabilirsiniz. Kaliteli, ahlaklı, magazin kokmayan haberlere ulaşmak için ayrıca uygulamamızı da tercih edebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan, Türkiye’yi ilgilendiren haberler de sayfamızda yer alıyor.

Yeni Akit uygulama indir

Siyasetten, sağlık haberlerine kadar geniş bir yelpazede siz değerli okuyucularımız için kaliteli içerikler hazırlıyoruz. Söz konusu içeriklere son dakika haberlerine hızlıca ulaşmak için Play Store ya da App Store’dan uygulamamızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açarak son dakika depremlerinden, flaş açıklamalara saniyesinde ulaşabilirsiniz.