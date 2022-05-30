Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 30 Mayıs 2022 anlık LPG fiyatı

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya ardı ardına yaptırım karaları aldı. Avrupa Birliği Rusya’ya yeni ambargo kararlarını görüşmek üzere toplanacak. Rusya-Ukrakna savaşı nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki yaptırım savaşı petrol fiyatlarına da yansımakta. Brent petrol fiyatı iki ayın en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar arttı? Benzin ne kadar oldu? Motorin litre fiyatı ne kadar? İşte anlık akaryakıt benzin, motorin fiyatı.