Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 30 Mayıs 2022 anlık LPG fiyatı
Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya’ya ardı ardına yaptırım karaları aldı. Avrupa Birliği Rusya’ya yeni ambargo kararlarını görüşmek üzere toplanacak. Rusya-Ukrakna savaşı nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki yaptırım savaşı petrol fiyatlarına da yansımakta. Brent petrol fiyatı iki ayın en yüksek seviyesinde. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar arttı? Benzin ne kadar oldu? Motorin litre fiyatı ne kadar? İşte anlık akaryakıt benzin, motorin fiyatı.
Nisan ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası arzda yaşanan sıkıntılarla küresel olarak motorinin fiyatında hızlı artış yaşanmıştı. Bu sebeple motorinin pompa satış fiyatı benzini geride bırakmıştı. Mayıs ayında yapılan zamlarda küresel enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu. Mayıs başında 103.8 dolar civarında olan brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 yükselerek dün itibarıyla 115.3 dolara çıktı Petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Peki benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? Motorin güncel fiyatı n ekadar?
Yurt içinde akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul akaryakıt fiyatları
Benzin: 25,02 TL
Motorin: 24,44 TL
LPG: 11,40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 25,11 TL
Motorin: 24,48 TL
LPG: 11,60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 25,13 TL
Motorin: 24,49 TL
LPG: 11,40 TL