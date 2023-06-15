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Siyaset Günah keçisi arayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsini gönderdi...
Siyaset

Günah keçisi arayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsini gönderdi...

Yeniakit Publisher
2023-06-15 19:47:00 -
Günah keçisi arayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsini gönderdi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aralarında Jeremy Rifkin'in de olduğu tüm danışman ve başdanışmanlarının biletini kesti.

CHP'de bir yandan İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasında üstü kapalı başkanlık savaşı sürerken diğer yandan da koltuğu bırakmamakta kararlı görünen Kılıçdaroğlu tarafından yeni hamleler geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Haziran 2023 öncesi atanan danışman ve başdanışmanların tamamıyla yollarını ayırdı.

Görevleri sonlandırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerinin 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandığı açıklandı.

Edinilen bilgiye göre danışman ve başdanışman sıfatıyla görev alan Nuşerivan Elçi, Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Hacer Foggo, Jeremy Rifkin, Cevdet Nasırhanlı ve Deniz Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isimle yollar ayrıldı. Tam sayısı bilinmeyen ve kırkın üzerinde olduğu ifade eden danışmanların farklı görevlerde bulunanları bu görevlerini sürdürecek ve yerlerine yeni atamalar yapılacak.
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