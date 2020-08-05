Gün yapmak caiz mi? Altin günü para günü yapmak caiz mi?

Güne girmek haram mı? Menfaat getiren borç faizdir. Günde menfaat getiren borç nerdedir? Vatandaşın sisteme girmesinde bir amaç var. Bu garaz ise ‘ben bu parayı ona vereyim o da bana sırası geldiğinde bana toplu bir para versinler’ Burada vatandaş, ben zaten sırası gelene verdim diyor. Burada problem olan o kişinin size verdiği değildir. Siz veriyorsunuz daha size daha önceki sistemde vermeyenler insanlar da size borç veriyor. Sizin aslında buraya parayı vermenizin sebebi hem verdiklerinizin hem de vermediklerinizin size borç vermeledir. Bundan dolayı burada asıl gaye şu olmuş oluyor: Bu toplu parayı hepsi bana versinler. Bayanlar akrabalarıyla, komşularıyla sohbet muhabbet eşliğinde düzenledikleri etkinlik deyince ilk akla gelen altın ya da para günleri gelmekte. Altın ya da para gününe katılan kişiler kura yöntemi ile sıra belirleniyor. Gün yapmakta amaç, harçlıklarla güne katılan kişinin eline toplu paranın geçmesidir. İslam’da Karz-ı hasen (güzel borç) karşılıksız olarak, borç verilen bir fayda sağlamamak kaydıyla teşvik edilen bir şeydir. Günümüzde bayanların bir araya gelip yaptıkları altın günleri incelendiğinde İslam’daki Karz-ı hasen müessesesine aykırı olduğundan caiz değildir.