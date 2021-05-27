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Gündem Gün Sazak kimdir? Gün Sazak ne zaman, nasıl şehit edildi?
Gündem

Gün Sazak kimdir? Gün Sazak ne zaman, nasıl şehit edildi?

Gün Sazak kimdir? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Vatanseverliğin sembolü olan Gün Sazak ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Gün Sazak'ın şehit edilmesinin 41.yılında hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Gün Sazak ne zaman vefat etti? Gün Sazak kim tarafından, nasıl şehit edildi? Gün Sazak'ın mesleği neydi? Gün Sazak kimdir? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:52:00 -
Gün Sazak kimdir? Gün Sazak ne zaman, nasıl şehit edildi?

27 Mayıs 1980 günü şehit olara ebediyete intikal edişinin 41. yılında anılan Gün Sazak'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Bakanlık yapan MHP'li siyasetçi şehit Gün Sazak'ın ölümüne ilişkin detaylar araştırılmakta. Peki, Gün Sazak kimdir? Gün Sazak nasıl şehit edildi? İşte merak edilenler...

Gün Sazak kimdir?

Gün Sazak 26 Mart 1932 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Maarif Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek burada bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Mezuniyeti'nin ardından da ülkesine dönen Sazak, 1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. 21 temmuz 1977'de de Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Uzun yıllar kaçakçılıkla mücadele etti. 27 Mayıs 1980'de de Dev Sol örgütü tarafından düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Eskişehir'in Sazak köyünde toprağa verildi.

Gün Sazak nasıl şehit edildi?

Gün Sazak, 27 Mayıs 1980 tarihinde Dev Sol örgütü tarafından düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 27.05.1980 tarihinde eşi ile gittiği bir ziyâretten dönüp arabadan eşyalarını indirirken çapraz ateşe alınarak şehid edildi.

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