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Gündem Gün operasyonu geldi! Dev altın miktarı ele geçirildi
Gündem

Gün operasyonu geldi! Dev altın miktarı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 16:53:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta ‘Ayar-3’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda ‘Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik’ suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet Reşat altın ele geçirildi. 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu" ifadelerine yer verdi.

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