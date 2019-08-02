Gün batımı fotoğrafı sosyal medyada

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Kureyşler Barajı’nda gün batımında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşımda bulunuldu.

Amatör fotoğrafçı olan Mehmet Gökmen tarafından çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. Aslanapa’lı ve Kütahya’lı binlerce vatandaş tarafından paylaşılan bu fotoğraf, kısa sürede gurbette yaşayan Kütahyalılar tarafından da paylaşıldı ve yurt dışından da büyük övgü aldı.Kureyşler köyünün tamamen sular altında kaldığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aslanapa ilçesinde yaptırılan Kureyşler Barajı, görsel güzelliğinin yanı sıra , 25 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemine kavuşturacak olamasıyla dabölge tarımına büyük katkı sağlayacak.