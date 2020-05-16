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Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında bilgi aldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce’de il genelinde uygulanan kararların köylerde ki son durumunu jandarma ekipleri kontrol ederken, Vali Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:55:49 -
Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında bilgi aldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce’de il genelinde uygulanan kararların köylerde ki son durumunu jandarma ekipleri kontrol ederken, Vali Dr. Zülkif Dağlı Gümüşova köylerinde ki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca bir çok karar alınıyor. Alınan kararlar il genelinde polis bölgesinde uygulanırken, ekipler tarafından da denetlemeler sıklıkla yapılıyor. Köy bölgelerinde ise İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ki köylerin son durumu için Vali Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Vali Dağlı, çalışmalar gerçekleştiren Jandarma personeline teşekkür etti.

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