Gümüşhane'de yürek ısıtan "Gönül Pınarı" projesiyle bedenler de ısınacak

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul Belediyesince başlatılan "Gönül Pınarı" projesiyle giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir, proje kapsamında açılan mağazada gazetecilere, "Gönül Pınarı" projesi çerçevesinde ilçe merkezinde 4 noktaya giysi kumbarası koyduklarını söyledi.

İnsanların evlerinde kullanmadıkları giysi, çanta, çocuk ve okul kıyafetlerini giysi kumbaralarında toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, "Bu zamana kadar Torul merkeze 4 adet kumbara kurduk. Vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği projede kumbaralarımız yetersiz kaldı. 4 kumbara daha alıp diğer mahallelerde kuracağız. Yaklaşık 20 günde 2 bin parça ürün geldi. Bundan sonra inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz." dedi.

Özdemir, kumbaraları açtıklarında üzerinde etiketi duran ürünlerle de karşılaştıklarına işaret ederek, kumbaraya ağırlıklı olarak çocuk kıyafeti bırakıldığını gözlemledikleri aktardı.

Torul'un 37 köy ve 8 mahallesi olduğunu kaydeden Özdemir, projeden Torul'da yaşayan köyler dahil herkesin istifade edeceğine dikkati çekti.



Özdemir, yarından itibaren ihtiyaç duyan kişilerin Gönül Pınarı adını verdikleri mağazadan kıyafet alabileceklerini belirterek, gelemeyen ve talep eden kişilere ise belediye ekiplerinin kıyafet götüreceğini söyledi.



Özdemir, bu kişiler için ekiplerin liste oluşturduğunu ifade ederek, "Biz onlara ulaşmayı temenni ediyoruz. Hepsine Allah nasip ederse bu gerekli malzemeleri ulaştıracağız. Halkımızdan desteğe devam etmelerini rica ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin de çekinmeden ihtiyaçlarını buradan karşılamalarını istirham ediyorum." diye konuştu.



