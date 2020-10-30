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Aktüel Gümüşhane'de Üçtaş köyündeki örtü yangını da kontrol altına alındı
Aktüel

Gümüşhane'de Üçtaş köyündeki örtü yangını da kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:23:18 -
Gümüşhane'de Üçtaş köyündeki örtü yangını da kontrol altına alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde önceki gün başlayan örtü yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Taşbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kürtün'de 28 Ekim'de 2 yangın çıktığını, Örümcek Ormanları'ndaki alevlerin önceki gece kontrol altına alındığını anımsattı.

Üçtaş köyü kırsalındaki örtü yangının ise bugün itibariyle kontrol altına alındığını belirten Taşbilek, alanda ekiplerin gayretli çalışmalarının sürdüğü dile getirdi.

Taşbilek, "Örümcek Ormanları ve Üçtaş köyündeki yangınlarımız kontrol altındadır. Ekiplerimizin alanlardaki soğutma çalışmaları gayretle devam ediyor." dedi.

Öte yandan, dün Üçtaş köyündeki müdahaleler sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.

Taşlıca köyü Kızılali Yaylası Yılanlıkaya mevkisinde de dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 metrekarelik alanda küçük çaplı yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 1 arazöz ile orman işletme ve jandarma ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

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