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Aktüel

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan hayvanlara yiyecek ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:43:52 -
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan hayvanlara yiyecek ulaştırıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan hayvanlara, İl Özel İdaresi ekiplerince ot ve yem ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Tandırlık Köyü Ferhat Ağa Yaylası'nda besiciler, kar yağışının ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahsur kaldıklarını ve hayvanların aç olduğunu belirterek, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yayla yolunu ulaşıma açan ekipler, bölgeye giderek besicilere ot ve yem ulaştırdı.

Tandırlık köyü muhtarı Alican Köse, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından köyde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığını ifade ederek, bayram günü kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.

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