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Aktüel Gümüşhane'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Gümüşhane'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:43:18 -
Gümüşhane'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu, yoldan geçen kişi tarafından kurtarıldı.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan Sinan Kabadayı, köpek sesi duydu.

Sesin geldiği noktaya yönelen Kabadayı, köpek yavrusunun çitin tellerine sıkıştığını fark etti.

Eve dönerek telleri kesmek için pense alan Kabadayı, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kabadayı, beslediği sahipsiz köpek yavrusunu sahiplenmeye karar verdi.

Köpeğin sıkıştığı tellerden kurtarılması, Kabadayı'nın arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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