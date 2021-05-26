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Gündem Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı
Gündem

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:29:00 -
Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Kürtün ilçesi Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan duyuruda “Gümüşhane İl Kürtün İlçesi, Üçtaş Köyünde meydana gelen pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirleri en az 10 gün sürmesi bekleniyor.

Diğer yandan bahse konu köyde dün akşam denetime çıkan Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat, köyde yol kenarında gezen 2 vatandaşa kimlik sorgulaması yaptırmış, vatandaşların Covid-19 hastası olduğu belirlenmiş, şahıslara hem idari para cezası uygulanmış hem de adli tahkikat başlatılmıştı.

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