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Aktüel Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:17:52 -
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle salgının önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

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