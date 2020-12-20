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Aktüel Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:29:34 -
Gümüşhane'de ambulans devrildi: 2 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de görevden dönen ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Ağrı'dan Trabzon'a hasta nakli yapan Sinan Arvas'ın kullandığı 04 AB 718 plakalı ambulans, dönüş yolunda merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç, yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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