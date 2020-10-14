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Aktüel Gümüşhane'de 50 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Gümüşhane'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:11:28 -
Gümüşhane'de 50 litre sahte içki ele geçirildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de jandarma ekiplerince 50 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'dan Gümüşhane'ye ticari taksi ile sahte içki getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücü G.G'yi takibe aldı.

G.G'nin kullandığı araç, Gümüşhane şehir merkezi girişindeki İkisu uygulama noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, bagajda 50 şişe içerisinde 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Sürücü G.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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