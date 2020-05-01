Gümüşhane’de 113 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gümüşhane’de 113 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasına başlanıldığı ifade edilerek yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Kuşburnu diyarı Gümüşhane ilimizde 1 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Gümüşhane ilimiz ve ilçelerimizde toplam 113 bin 800 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Gümüşhane il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 113 bin 800 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Gümüşhane ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Koruluk Sulaması işi kapsamında 40 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 27 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

Açıklamada diğer en bir önemli projenin Köse Kabaktepe Sulaması olduğu belirtilerek, “Gümüşhane ilimizde diğer en bir önemli projede Köse Kabaktepe Sulamasıdır. İş kapsamında 5 bin 830 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.