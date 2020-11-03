Gümüşhane ve Bayburt'ta güz renkleri görsel şölen sunuyor

GÜMÜŞHANE/ BAYBURT (AA) - VEYSEL KARA/BEŞİR KELLECİ - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane ve Bayburt'ta doğa, sonbahar renkleriyle büyülüyor.

Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Gümüşhane'nin yüksek kesimlerindeki köylerde yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle güz hüküm sürerken, ağaçların sarı ve kırmızıya bezenen renkleri görsel şölen sunuyor.

Sonbaharda el değmemiş coğrafyanın zenginliklerini değerlendirmek ve fotoğraflamak isteyenlere keşfedilmemiş rotalar sunan Gümüşhane'de, eski adıyla "İmera" olarak bilinen Olucak köyü ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluşuyor.

Sarp arazisi ve zorlu kış koşulları nedeniyle Tarihi İpek Yolu'nun en zorlu kısmı olarak bilinen ve artık sadece köylülerin kullandığı güzergah, güz renklerini yansıtıyor.

Adını eteklerinde kurulduğu Zigana Dağı'ndan alan Zigana köyünde sonbaharın renkleri bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

- Bayburt

Bayburt'ta da sonbaharla birlikte dağlarda renk cümbüşü oluştu.

Merkeze bağlı Masat köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp döküldü.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Bayburt-Erzurum kara yolunun bulunduğu güzergahtaki ağaçlar da sürücülere güzel manzara eşliğinde yolculuk imkanı sağlıyor.

Doğal güzellikler arasındaki dağlarda arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Nuh Kacır, AA muhabirine, sonbaharla birlikte köylerinde ayrı bir güzellik yaşandığını söyledi.

Bu aylarda boş kalan günlerini dağlarda gezerek değerlendirdiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Sonbaharda boş kalan günlerimizde derenin, çayırın çimenin yanında sonbaharın verdiği renkli tabiatın manzarasında kafa dinlemek, huzur bulmak için ara sıra arkadaşlarla buraya geliriz. Ağaçların kimi yeşil, kimi sararıyor, kimi de kırmızı kalıyor. Bunlar birbiriyle renk cümbüşü oluşturuyor. İzlemesi çok güzel. Bir de kara demlikte demlenen çay eşliğinde izlemek ayrı bir zevk. Biz bunu sürekli yaparız. Bu renk cümbüşü insana huzur veriyor. Tavsiye ederim. Gelin, görün, güzel yerler."



Öte yandan, Trabzon ile Giresun sınırındaki Sis Dağı Yaylası da sonbahar renkleriyle adından söz ettiren doğal mekanlar arasında yer alıyor.

Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen ve kartpostallık görüntüler sunan yayla, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor.



