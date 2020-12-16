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Aktüel Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:20:03 -
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Taşbilek, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarını seçen Taşbilek, haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Taşbilek, yarışmaya seçilen fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ifade ederek, "Bu kareler gösteriyor ki AA, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ciddi etkiye sahip saygın bir haber kuruluşu olarak öne çıkıyor. Bu noktada kurumun başarısı ve öncü olduğu politikalar bizi de mutlu ediyor. AA'nın değerli çalışanları ve foto muhabirlerini bu özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.


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