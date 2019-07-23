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Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan numunelerle ilgili açıklama

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane Valiliği, maden işletmesinin atık su borusunun kopması olayının ardından dereden alınan numunelerin tahlil sonuçlarını paylaşarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki ilgili sınır değerlerinin aşılmadığının tespit edildiğini bildirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 23:51
Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan numunelerle ilgili açıklama

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane Valiliği, maden işletmesinin atık su borusunun kopması olayının ardından dereden alınan numunelerin tahlil sonuçlarını paylaşarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki ilgili sınır değerlerinin aşılmadığının tespit edildiğini bildirdi.


Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyündeki maden işletmesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen atık su borusunun kopması olayının ardından yaptırılan tahlil sonuçlarıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada tesisin bozundurma tankından atık barajına taşıma yapan borunun kopmasının ardından ilgili kamu kurumları tarafından anında gerekli önlemlerin alınmasının sağlandığı kaydedilerek, “Olayın hemen akabinde olayın gerçekleştiği alanda bulunan ve atığın karıştığı Midi deresindensaat 22.05’te tesisin kuşaklama kanalından ve saat 23.30’da da Hasköy mevkiinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personellerince yetkili laboratuvara gönderilmek üzere su numuneleri alınmıştır. Olaydan olumsuz etkilenmesi muhtemel olan vatandaşlarımızın hassasiyetleri de göz önünde tutularak, deredeki siyanür oranının bir an önce anlaşılması için Gümüşhane İl Özel İdaremiz tarafından 23.30 sularında aynı bölgeden su numunesi alınmış olup, aynı gece siyanür içeriği açısından analizleri yapılmıştır” denildi.



“Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki ilgili sınır değerlerinin aşılmadığı tespit edilmiştir”


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilerek gerekli analizleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Yapılan analizler sonucunda; olayın hemen akabinde atığın karıştığı Midi deresinden alınan numunede toplam siyanür, askıda katı madde ve demir oranlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki ilgili sınır değerlerini aştığı görülmüştür. Ancak aynı akşam tesisin kuşaklama kanalı ve Hasköy civarından alınan numunelerin analiz sonuçlarında ise sınır değerlerinin aşılmadığı belirlenmiştir. Atığın karıştığı Midi deresinden saat 23.30 da İl Özel İdaresince alınan numuneler de siyanür içeriği açısından özel bir firmada analize tabii tutulmuş ve sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olayın yaşandığı tarihin ertesi günü saat 12.00’de atığın karıştığı Midi deresinden yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından kontrol amaçlı su numunesi alınmış olup yapılan analiz sonucunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki ilgili sınır değerlerinin aşılmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.


Yıldız Bakır Madencilik firması tarafından işletilen Kurşun-Çinko-Altın madeni zenginleştirme tesisine ait atık barajına atık su basan borunun 17 Temmuz günü saat 19.15 sıralarında kopması neticesinde atık barajına gitmesi gereken atık su baraj kenarında temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kuşaklama kanalına karışarak söz konusu kanal marifetiyle Midi deresine ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:51
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