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Aktüel Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın
Aktüel

Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat: - "Rüzgar da çok olumsuz yönde etkiliyor. Yangının hızlı şekilde başka yerlere sıçramasına neden oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:48:33 -
Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda yangın çıktı.

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, ilçenin Yeşilköy köyü mevkisinde, Örümcek Ormanları'nda yangın çıktığını söyledi.

Kendisinin de yangın bölgesinde olduğunu belirten Ayvat, coğrafi koşullardan dolayı bölgeye araç ulaşamadığını ifade etti.

Ayvat, şunları kaydetti:

"Helikopter sanki benim gördüğüm şart. Yangına müdahale ediliyor. Ormanın itfaiyesi müdahale ediyor, hortumlarla, belediyenin itfaiyesi de müdahale ediyor. Ama farklı farklı noktalarda oluyor, tamamıyla rüzgar da var burada. Poyraz da öbür tarafa doğru başlayınca yavaş yavaş büyüyor. Kontrol altına almakta zorluk çekiyor arkadaşlar, sanki daha çok takviyeye, helikoptere ihtiyaç var. Rüzgar da çok olumsuz yönde etkiliyor. Yangının hızlı şekilde başka yerlere sıçramasına neden oluyor."

Kaymakan Ayvat, şu anda yangın nedeniyle tehlike altında yerleşim yeri olmadığını da sözlerine ekledi.


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