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Gümüşhane Kurban bayramı namazı saati 2019 Diyanet Gümüşhane Bayram namazı kaçta?

Gümüşhane’de Kurban bayramı namazı namazı saati 2019 merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Kurban Bayram namaz saati Diyanet. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı olarak idrak edilmekte. Zilhicce ayı 4 haram ayları içinde en önemlisidir. Zira Zilhicce’nin içinde hem kurban ibadeti hem de hac ibadeti yer almakta. Bunun için Zilhicce ayı Müslümanlar açısından Ramazan ayından sonra çok kıymetli bir ay olarak bilinmekte. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta ihya edilecek. Kurban Bayram namazını kılacaklar şimdiden Kurban Bayram namaz saatini araştırmaya başladı. Kurban Bayram namaz saatini merak eden vatandaşlarımız arasında Gümüşhaneliler de var. Peki Gümüşhane kurban bayram namazı saati 2019, Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Gümüşhane Kurban Bayram namaz saati 2019. İşte detaylar…

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:04
Gümüşhane Kurban bayramı namazı saati 2019 Diyanet Gümüşhane Bayram namazı kaçta?

Gümüşhane’de Kurban bayramı namazı namazı saati 2019 merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Kurban Bayram namaz saati Diyanet. Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı olarak idrak edilmekte. Zilhicce ayı 4 haram ayları içinde en önemlisidir. Zira Zilhicce’nin içinde hem kurban ibadeti hem de hac ibadeti yer almakta. Bunun için Zilhicce ayı Müslümanlar açısından Ramazan ayından sonra çok kıymetli bir ay olarak bilinmekte. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta ihya edilecek. Kurban Bayram namazını kılacaklar şimdiden Kurban Bayram namaz saatini araştırmaya başladı. Kurban Bayram namaz saatini merak eden vatandaşlarımız arasında Gümüşhaneliler de var. Peki Gümüşhane kurban bayram namazı saati 2019, Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Gümüşhane Kurban Bayram namaz saati 2019. İşte detaylar…

Gümüşhane’de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Gümüşhane’de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:06'da kılınacak.

DİYANET GÜMÜŞHANE NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

Teşrik tekbirinin anlamı nedir?

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur” anlamına gelir.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:04
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