Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesi Özkürtün Tüneli girişi Pamuklu mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu tamamen kapattı. Heyelan sonrası yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu araç geçişine kapattı. Karayolları ekiplerinin bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarına başladığı öğrenildi.