Gümüş parlatma nasıl olur? Takılar nasıl parlar? Kararmış takılara ne yapmalıyım?

İster gümüş olsun ister altın ister imitasyon aksesuar kıyafeti tamamlayan son dokunuştur. Kararma olduğu için raflara kaldırılan takılarınızı vericeğimiz birkaç tiyo ile ilk günki gibi parlak ve göz alıcı hale getirmeye nedersiniz.

*Diş macunu;

Gümüş takı ya da aksesuarlarınızın üzerine bir fırca yardımıyla diş macunu sürün. Diş macunu sürülen gümüşlerinizi suyun içine koyarak ortalama yarım saat kadar bekletin.

* Sirke ve karbanot;

Bir kasenin içine 2 çorba kaşığı sirke dökün. Daha sonra üzerine su ilave edip, 2 çorba kaşığı kadar karbonat ekleyin. Gümüş takı veya aksesuarlarınızı karışımın içinde yarım saat kadar bekletin. Sonra durulayıp kurutun.

* Tuz ve limon suyu;

Bir kasenin içine 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave edin ve üzerine çok az su ekleyin. Aksesuarlarınızı bu kasenin içine atarak bekletin.

* Alüminyum folyo;

Tencereye suyu doldurun. içine bir parça alüminyum folyo ekleyin. Ardından 1 yemek kaşığı kabartma tozu ya da karbonat ekletin. Gümüşlerinizi bu karışıma en az 10 dakika kadar batırarak çıkarın.

* Çamaşır detarjanı;

Geniş bir kabın içini alüminyum folyo ile sarın vekabın içine sıcak su ekleyin. Ardından 1 yemek kaşığı toz çamaşır deterjanı ilave edip karıştırın. Bu karışımda aksesurlarınızı 1 dakika kadar bekletin.

* Süt ve limon suyu;

Bir kabın içine 1 buçuk bardak su, yarım bardak süt ve 1 yemek kaşığı kadar limon suyunu karıştırın aksesuarlarınızı bu karışımda 5 dakika bekletip kurulayın.

Mutlu Günler.