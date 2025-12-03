Gümüş gram ne kadar? 3 Aralık 2025 gümüş fiyatları

Küresel piyasaların yılın son ayında sert dalgalanmalar yaşamasıyla birlikte gümüş fiyatları hem ons hem gram bazında dikkat çekici bir seyre girdi. Altın son beş haftanın zirvesine yerleşirken, ons gümüş 57,86 doları görerek yılın rekorunu tazeledi. Makroekonomik görünümden fiziki piyasa talebine kadar birçok faktörün aynı anda etkili olduğu bu dönemde, yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise: Gram gümüş 3 Aralık 2025’te ne kadar oldu?

3 Aralık 2025’te gram gümüş ne kadar?

Gümüş gram fiyatı güne 79,18 TL alış ve 79,25 TL satış seviyeleriyle başladı. Önceki kapanışın 79,9592 TL olduğu görüldü. Küresel piyasalarda ons gümüşte yaşanan sert yükselişin ardından gram tarafında da hareketlilik dikkat çekiyor.

Ons gümüş neden rekor kırdı?

Küresel piyasaların açılmasıyla birlikte 1 Aralık 2025 Pazartesi günü ons gümüş fiyatı 79 sentlik artışla 57,20 dolara yükseldi. Ardından 57,9 doları görerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Makro görünüm ve dolar endeksindeki gerileme bu ralliyi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Aynı gün gram gümüş 77,47 TL seviyesinden işlem gördü.

Dolar endeksindeki düşüş gümüşü nasıl etkiledi?

Dolar endeksinin 99,3 seviyesine kadar gerilemesi, son iki haftanın en düşük değerini işaret etti. ABD dolarındaki bu zayıflama, dolar bazlı fiyatlanan gümüşte yukarı yönlü etki yaratarak ons fiyatının hızla yükselmesine katkı sağladı.

Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Gram gümüş hesaplamasında 1 onsun 31,10 grama denk geldiği kabul ediliyor. Türkiye’de gram fiyatı belirlenirken o anki ons fiyatı 31,10’a bölünüyor ve dolar/TL kuru ile çarpılarak lira bazındaki değer elde ediliyor.

Gümüş rallisi dünya borsalarını nasıl etkiledi?

Gümüşteki yükseliş yalnızca emtia piyasalarıyla sınırlı kalmadı; Asya ve Avustralya borsalarında da etkisini gösterdi. Gümüş ve bakır üreticisi şirketlerin hisselerinde belirgin artışlar görülürken Avustralya merkezli Sun Silver hisseleri %19, Silver Mines hisseleri ise %12 yükseldi.

Yatırımcılar neden gümüşe yöneliyor?

Gümüş, tarihsel olarak değer saklama aracı ve değişim aracı olarak kullanılan önemli bir metal. Altına kıyasla daha düşük maliyetli olması, portföy çeşitlendirmeye elverişli yapısı ve enflasyon dönemlerinde koruyucu bir rol üstlenmesi yatırımcı ilgisini artıran başlıca nedenler arasında yer alıyor. Fiziki yatırımın yanı sıra borsa yatırım fonları üzerinden de gümüşe erişim sağlanabiliyor.

Gümüş fiyatlarını hangi faktörler belirliyor?

Gümüşteki fiyat hareketleri birçok etmene bağlı olarak şekilleniyor:

Jeopolitik riskler

Resesyon endişeleri

Faiz politikaları

ABD dolarının küresel seyri

Madencilik arzı ve geri dönüşüm miktarı

Güçlü dolar fiyatları baskılarken, zayıf dolar genellikle yükselişi destekliyor.

Gümüş, altının hareketlerine nasıl tepki veriyor?

Gümüş fiyatları çoğu zaman altının yükseliş veya düşüş hareketlerini takip ediyor. Her iki metalin güvenli liman niteliği taşıması bu eş yönlü hareketi güçlendiriyor. Altın/gümüş oranı ise iki metal arasındaki göreceli değeri ölçerek yatırımcıya önemli bir referans sunuyor.