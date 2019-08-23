Gümrüklerde ‘hız’ ve ‘yerlilik’ dönüşümü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ikincisi gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında kabul edilen eylem planı kapsamında, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin milli kaynaklarla üretiminin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak.

8 farklı çalışma grubunda 35 maddelik eylem planına imza atan kurulun kararına göre gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemlerinin Türkiye’de üretiminin sağlanması için gerekli adımlar atılacak. Bu amaç doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın, TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle yürüttüğü ortak çalışmalar devam ediyor.

İşlemler hızlanacak

Üretime ve ihracata yönelik ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasıyla izinli alıcı uygulamasının başlatılması ve yatırım teşvik belgesi kapsamında komple tesis getiren yatırımcının eşyasına ilişkin işlemlerin basitleştirilmesi sağlanacak. İhracatta karşılaşılan tüm maliyetler ve işlem sürelerinin tespiti amacıyla bir analiz çalışması yapılacak. Bu çerçevede gerekli adımların atılması için çalışmalarına hız veren Ticaret Bakanlığının, söz konusu düzenlemeleri gelecek yıl hayata geçirmesi öngörülüyor.