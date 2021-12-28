Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ne kadar?
Gümrük müşavirliği yeni asgari ücret tarifesi merak ediliyor. Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi 2022 belli oldu. Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, bildirimi 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek. İşte 2022 gümrük müşavirliği asgari ücret tarife fiyatları.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, bildirinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022'den itibaren 87 lira ile 1637 lira arasında olacak. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 138 lira-44 bin 280 lira olarak belirlendi.
2022 gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ne kadar?
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