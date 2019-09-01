Gül:"Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır"
01 Eylül 2019 Pazar 10:26
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