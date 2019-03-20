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Gülüş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor

Diş Hekimi Ayten Can, gülüş bozukluğunun kişinin özgüvenini etkilediğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
Gülüş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor

Diş Hekimi Ayten Can, gülüş bozukluğunun kişinin özgüvenini etkilediğini söyledi.


Diş Hekimi Ayten Can, “Gülüş estetiği kişinin yaşına cinsiyetine yüz şekline ve birçok kritere göre çok doğal görünen güzel estetik dişleri içerir. Dişler bu anlamda çok önemli dişin dizilimi ağızdaki yeri ama bunun kişiye özel olması her şeyden önemlisi yani herkese her diş yakışmaz çok beyaz bir diş çok esmer birinde sırıtabilir estetik durmayabilir. Bizi asıl ilgilendiren yüze bakıldığı zaman herkes gülümsediğinde dişler gözlerden sonra en çok dikkat çeken yerlerdir aslında kişinin özgüvenin belirleyen kişinin güzelliğinde çok ciddi bir yer kaplayan gülümsemesidir ama o gülümsemenin estetik olması birçok kritere bağlıdır” dedi.


Yüze bakıldığı zaman belirli oranların olduğunu ifade eden Dt. Can, “İdeal yüz estetik yüz diyebilmemiz için dişlerimiz gülüş estetiğinde çok önemli yer kaplar güldüğümüz zaman yüzümüzün alt tarafında yani yüzümüzün yarı alt tarafında bulunmasına rağmen ifade tüm yüze yansıyacak şekilde önemlidir. Dolayısı ile dişlerin dizilimi rengi yüze uygun olmak zorundadır. Gülüş estetiği ile kişiye çok büyük bir özgüven gelir özgüven eksikliğinden kurtulur. İnsanlar arası sosyal ilişkilerinde çok daha rahat olabilirler. Gülümsemesi bittikten sonra acaba dudaklarına bir şey mi yaptırdı yada burun estetiği mi yaptırdı diye tepki alırlar bu aslında dişlerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Dişler bizi gençleştirir mi evet gençleştirir çünkü yüz ifadesini değiştirir dişler, dişler aslında sadece güldüğümüz zaman gözüken dişler değil gülmediğimizde de dudağımızı ve yanağımızı destekler. Böylelikle eğer onlarda da sorun varsa yanak tarafını destelemek adına dişleri biraz daha dışarıya taşımak dudağı desteklemek daha genç bir görüntüye kavuşturmak adına biraz daha öne taşıyabiliriz. Belki hiç dişi gözükmeyen yaşlı bir görüntüye sahip olan kişide çok az bir iki mikron uzatılarak çok ciddi farklar oluşturabilir. Gülüş estetiği içerisinde diş etleri de var sağlıksız bir diş eti veya çok görünen diş etleri de gülüş tasarımı içerisinde halledilebilecek sorunların en önemlileridir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
  1. doğa

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