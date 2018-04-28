Gül’ün seçtiği yol, yol değildir!

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı’nın seçileceği tarihi 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı oluşturulan şer ittifakının ortak adayı olarak ismi öne çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu gelişmeleri ‘bekle gör’ taktiğiyle takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kardeşim” diyerek siyaset sahnesinde defalarca kez önünü açtığı, cumhurbaşkanı olabilmesi için 27 Mayıs 2007’de cuntacıların e-muhtırasını göğüslediği Gül, 28 Şubat azmanlarından Uğur Dündar’ın boy gösterdiği törene katılmasına rağmen AK Parti’den gelen hemen hemen tüm davetleri reddetti, sol tandanslı etkinliklere koşa koşa gitti.

AK PARTİ’Yİ HEP REDDETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkmaya hazırlanan Abdullah Gül, AK Parti kurmayı olarak dışişleri bakanlığı, genel başkanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı koltuklarına oturmasına rağmen, koltuğundan inmesinin ardından AK Parti ve Tayyip Erdoğan ile yan yana gelmekten kaçındı. Gül, AK Parti’den gelen davete rağmen 2015’te İstanbul’un Fetih Şöleni’ne katılmadı. Yine memleketi Kayseri’de AK Parti’nin 2017’de düzenlediği referandum mitingine davete rağmen icabet etmedi. 2016’da hemşehrisi ve dönemin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın oğlunun Kayseri’deki düğününde de yer almadı. 22 Mayıs 2016’da, Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık görevini Binali Yıldırım’a devrettiği “AK Parti Olağanüstü Kongresi”ne davet edildiği halde icabet etmedi.

ÖZEL DAVETLERE KATILMADI

AK Parti ile milletin gönlünde yer edinen Gül, Binali Yıldırım’ın, Başbakanlıktaki 100. günü münasebetiyle, Çankaya Köşkü’nde eski AK Partililer’e verdiği akşam yemeğine katılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 23 Şubat 2017’de AK Partili eski milletvekillerini Külliye’de ağırladı, Gül bu daveti de geri çevirdi. 25 Şubat 2017’de Ankara’da düzenlenen “16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu” tanıtım toplantısına 40 bin AK Partili katılırken Gül yine yoktu. 20 Mart 2017’de Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Partili eski bakanlar için düzenlediği kahvaltılı toplantı davetine de red cevabı verdi.

ERDOĞAN’I YALNIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti’ye yeniden üye olduğu 2 Mayıs 2017’deki törende Gül yer almadı. 14 Ağustos 2017’de, kurucularından olduğunu bahsettiği AK Parti’nin 16. yıldönümü etkinliklerine bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telefonla aranarak davet edildi. Gül, bu özel daveti de geri çevirdi.

‘JOAN MIRO’YA KOŞTU!

Vefasını dünlere değil ‘Dündar’lara göstermekle eleştirilen Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den gelen davetleri geri çevirirken, soldaki etkinliklerde hep başı çekti. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte, Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” sergisini gezen Gül, Yaşar Kemal’in Teşvikiye Camii’ndeki cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Demirtaş ile birlikte omuz omuza saf tuttu. Fetih Şöleni’ne katılım göstermeyen Gül, 2015 yılında, küçük çaplı bir oluşum olan “Dostluk Derneği”ni ziyaret etti. Boğaziçi Üniversitesi’nde eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder’in başkanlık sistemi eleştirisi yaptığı derse eşi Hayrunnisa Hanım’ı gönderdi. Son olarak Ruşen Çakır ve Uğur Dündar gibi Erbakan düşmanlarının ödüllendirildiği SP’nin “Erbakan Ödülleri” töreninde boy gösterdi.

KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Dün Cuma namazı çıkışında kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulan Gül, “Yarın sizleri çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum” dedi.