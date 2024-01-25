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Gündem Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi
Gündem

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

Yeniakit Publisher
2024-01-25 16:07:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski vekil Kamer Genç'in mezarı başında selfie çekildi.

CHP eski Tunceli milletvekili Kamer Genç, hayatını kaybetmesinin 8’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, yaptığı konuşmada, Genç'in cesurluğuna, kararlılığına ve inatçılığına dikkat çekti.

Özel, "Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri adım atmayız. Aynı onun gibi. Laikliği tartıştırmayız, bayrağı tartıştırmayız, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz." dedi.

Konuşması ardından Özgür Özel, Genç'in mezarı başında selfie çekildi. O anlar dikkat çekti.

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