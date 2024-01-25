Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

CHP eski Tunceli milletvekili Kamer Genç, hayatını kaybetmesinin 8’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel, yaptığı konuşmada, Genç'in cesurluğuna, kararlılığına ve inatçılığına dikkat çekti.

Özel, "Bundan sonra da doğru bildiğimizden geri adım atmayız. Aynı onun gibi. Laikliği tartıştırmayız, bayrağı tartıştırmayız, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Aynı onun gibi doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız. Onlar ne diyor diye düşünmeyiz." dedi.

Konuşması ardından Özgür Özel, Genç'in mezarı başında selfie çekildi. O anlar dikkat çekti.