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Siyaset Gültekin Uysal, kendisini vekil yapan Akşener’i sattı, vekillik sözü aldığı Kılıçdaroğlu’nun...
Siyaset

Gültekin Uysal, kendisini vekil yapan Akşener’i sattı, vekillik sözü aldığı Kılıçdaroğlu’nun...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" sözlerinin ardından 6'lı Masa'nın paydaşlarından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal rengini belli etti. Uysal, son seçimlerde partisini seçimlere sokmayarak İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Gültekin Uysal, Akşener'den vazgeçerek "Elbette CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:43:00 -
Gültekin Uysal, kendisini vekil yapan Akşener’i sattı, vekillik sözü aldığı Kılıçdaroğlu’nun...

Cumhurbaşkanı adayı konusunda tartışmaların dinmediği 6’lı Masa’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son sözleri tartışma konusu oldu. Katıldığı televizyon kanalında Meral Akşener, 6’lı Masa’da kriz çıkaracak açıklamalar yaptı.

‘BU MASA KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI İÇİN KURULMADI’

“Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna İYİ Parti lideri Akşener, “Bu masa Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık” dedi. Akşener’in sözlerinin ardından 6’lı Masa’nın paydaşlarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal rengini belli etti.

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