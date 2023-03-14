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Siyaset Gültekin Uysal dalga konusu oldu... Paylaşımını silmek zorunda kaldı
Siyaset

Gültekin Uysal dalga konusu oldu... Paylaşımını silmek zorunda kaldı

6’lı koalisyonda yer alan ve oy oranı yüzde 1'i bile bulmayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın seçim analizi sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:35:00 -
Gültekin Uysal dalga konusu oldu... Paylaşımını silmek zorunda kaldı

da yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildi.

Bu ilanla birlikte koalisyonda yer alan genel başkanların da cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları açıklandı. 6'lı koalisyonda yer alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacak.

Alay konusu oldu

Uysal'ın partisinin oy oranının yüzde 1 bile olmaması sosyal medya gündeminde yerini alırken, Uysal bu sefer attığı bir iletiyle sosyal medyada gündem oldu.

Uysal resmi Twitter hesabından paylaştığı iletide "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" cümlesini yazdı.

Uysal'ın seçim analizi için yaptığı bu paylaşımdan sonra sosyal medyada da alay konusu oldu. Yazdığı iletiye gelen yorumlar sonrasında Uysal, sosyal medya hesabından seçim analizini silmek zorunda kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birçok sosyal medya kullanıcısı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcılığı sunduğu Uysal hakkında esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

 

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