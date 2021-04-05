Gültekin 28 Şubat kafalı emekli amirallere sahip çıktı
104 emekli amiralin sözde bildirisi sonrası haklarında soruşturma açılması Levent Gültekin'i rahatsız etti. Gültekin, darbe metnini imzalayan emekli amirallere arka çıktı.
28 Şubat zihniyetli 104 emekli amiralin hükümete yönelik imzaladığı bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılması Levent Gültekin'i rahatsız etti.
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Gültekin, "Bu ülkede yıllardır ülkeye emek vermiş, hizmet etmiş insanların evini basmak saygısızlıktır. Hele apoletlerini sökelim demek sadece o insanlara değil Türkiye'ye de saygısızlıktır." dedi.