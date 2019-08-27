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Gültak: "Kimsesiz ve yaşlı insanlarımızın her zaman yayındayız"

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar içinhayata geçirdiği ’Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti’ ile gönüllere dokunmaya devamediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 15:35
Gültak: "Kimsesiz ve yaşlı insanlarımızın her zaman yayındayız"

Akdeniz Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar içinhayata geçirdiği ’Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti’ ile gönüllere dokunmaya devamediyor. Başkan Gültak, “Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın her zaman ve herkoşulda yanındayız, onların emrindeyiz” dedi.


Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yalnız yaşayan, hastaveya engelli olan vatandaşların kişisel bakımları ve evlerinin temizliği içinçalışmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi’nin sunduğu ’Evde Temizlik ve BakımHizmeti’ kapsamında farklı mahallerde ulaşılan aile sayısı 377’yi buldu.


Ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerinintemizliğinin yanı sıra, berberlik ve kuaförlük hizmetini de sunuyor. Ekipler, belliperiyotlarla gittikleri evlerde, başta ev içi temizliği olmak üzere, cam silme, tozalma, mutfak temizliği gibi detaylı temizlik yapıyor. Hizmet sayesinde yaşlı, engelli,kimsesiz vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor, yaşadıkları ortam daha sağlıklı birhal alıyor. Evlerin fiziki koşullarını da inceleyen ekipler, tadilatı gereken evleri, fenişleri ekiplerine bildiriyor. Evde yemek yapamayan yaşlı veya engellivatandaşların bilgileri de ilgili mahalle muhtarına bildirilerek, aşevineyönlendirilmesi sağlanıyor.


“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sosyal belediyecilik ilkesi gereği,ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanındaolacaklarını vurguladı. “Akdeniz’de gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini ortayakoyarak, halkımızın sevgisini kazanıyoruz” diyen Gültak, “Büyüklerimizi,yaşlılarımızı sevmek ve onları korumak, hürmet göstermek en büyük erdemlerdenbiridir. Merkezine insanı alan sosyal projelere özel bir önem veriyoruz. Hizmetverdiğimiz insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duası, bizim için en büyükmükâfattır. Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın daima yanında olacağız.Belediyemizin imkanlarını zorlayarak hizmetin kapsamını genişletecek, böylelikledaha fazla insanımızın gönlüne dokunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:35
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